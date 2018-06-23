Эксперты рассказали, как сохранить красоту и здоровье волос

Часто женщины допускают элементарную ошибку, которая день за днем портит качество волос. Почему даже самые дорогие маски не дают желаемого результата? Оказалось, что большинство девушек после мытья волос заворачивают их в полотенце и ходят так по дому, занимаясь своими делами. Так может пройти полчаса, час и больше — какая разница, ведь это так удобно?

Тем не менее, даже самая мягкая ткань, не говоря уже о тяжелых махровых полотенцах, быстро «высасывает» из волос всю влагу, из-за чего в последствии волосы сохнут, ломаются и лишаются естественного, здорового блеска.

Выход прост — не заворачивай мокрые волосы в полотенце, просто промокни их ним, либо бумажными салфетками и все!

Да, возможно так процесс сушки и укладки будет длиться дольше, зато волосы станут значительно более увлажненными, а значит, и более здоровыми. Проверено!