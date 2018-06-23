Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 23.06.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Денисова просит МККК срочно посетить Балуха и оказать ему медпомощь
Денисова просит МККК срочно посетить Балуха и оказать ему медпомощь
Новости: Для домохозяйств возростут "зеленые тарифы" на 0,8%
Для домохозяйств возростут "зеленые тарифы" на 0,8%
Новости: Сборная Бельгии разгромила Тунис на ЧМ-2018
Сборная Бельгии разгромила Тунис на ЧМ-2018
Новости: Сегодня женятся главные влюбленные "Игры Престолов": подробности события
Сегодня женятся главные влюбленные "Игры Престолов": подробности события
X

Эксперты рассказали, как лечить ожоги полости рта

Как лечить ожог рта
18:10 Сегодня Телеграф
newsyou.info
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: При употребление горячих напитков и блюд нужно быть очень аккуратными, чтобы не получить ожог полости рта.

В полости рта человека содержатся деликатные ткани, которые очень легко обжигаются из-за слишком горячих продуктов питания и напитков. Причиной ожога может стать кусочек пиццы, поскольку сыр содержит жиры, нагревающиеся до очень высоких температур.

Еще одной причиной таких ожогов часто бывают разного рода напитки и жидкости вроде масел. Большинство подобных ожогов относятся к травмам первой степени, затрагивающим только верхний слой кожи. К сожалению, он является особенно болезненным, кожа часто отекает и краснеет. Ожоги могут повреждать ткани и убивать клетки кожи. Ожогам первой степени требуется приблизительно неделя для заживления.

Что же делать при ожоге полости рта? 

В первую очередь сразу после получения ожога надо прибегнуть к помощи холодной воды. Она предотвратит распространение повреждений на нижние слои кожи. Врачи рекомендуют людям, столкнувшимся с ожогами, воздействовать прохладной водой на эту зону в течение 10 минут.

На втором этапе можно воспользоваться такими продуктами, как натуральный йогурт или стакан молока. Они облегчают дискомфорт в полости рта. Вообще употребление достаточного количества жидкостей увлажняет организм и поддерживает процессы заживления.

Попробуйте прибегнуть к помощи геля на основе алоэ вера, которым часто и успешно лечат внешние поверхностные ожоги кожи. На помощь может прийти мед, который мягко покрывает место ожога, сохраняя влажность, способствующую увлажнению. Некоторые исследователи связывают мед с антимикробным воздействием.

Очень важно защитить место ожога от проникновения инфекции, для этого необходимо делать полоскания водой с солью.

Употребляйте только мягкие по консистенции продукты питания до тех пор, пока полость рта не заживет, чтобы не нанести новую травму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Здоровье, Лечение ожогов, Ожог полости рта, Ожог рта, Ожоги.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Ученые назвали возраст, в котором люди чаще всего изменяют Какие продукты способствуют повышению трудоспособности Красное мясо повышает риск развития эндометриоза у женщин

Последние новости

Южная Корея 0:0 Мексика: онлайн-трансляция матча (1-й тайм) Ястремская вышла в финал турнира ITF в Великобритании Фильмы, которые помогут пережить разрыв отношений
Сегодня читают
01 ЧМ-2018. Сербия подаст жалобу в ФИФА на судейство в матче со сборной Швейцарии
02 В Тихом океане ученые заметили необычное явление
03 Суд вынес решение по нардепу Савченко
04 Невеста Роналду разделась для известного глянцевого журнала
05 Катя Осадчая поделилась снимком с годовалым сыном
Новости сегодня
18:15 В Хмельницкой области люди отравились на поминках
18:13 Шикарная свадьба, на которой одно только платье стоит 14 миллионов рублей (Фото)
18:12 Стаховский вышел в финал Илкли и поборется за первый титул в сезоне
17:57 Пляжный футбол. Сборная Украины по пенальти обыграла Италию в Евролиге
17:51 СБУ в Харькове предотвратила теракт на заказ спецслужб РФ
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Президент Европарламента опасается уничтожения ЕС
Президент Европарламента опасается уничтожения ЕС
Новости: Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Филарет надеется на скорое получение автокефалии
Новости: Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Украина уверенно наращивает экспорт в Европу
Новости: Врачи рассказали, какие полезные и вредные свойства есть в сушах
Врачи рассказали, какие полезные и вредные свойства есть в сушах
Добавить комментарий
0