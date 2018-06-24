Врач Ульяна Супрун сообщила, сколько раз в день можно употреблять этот напиток.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун рассказала, что произойдет с организмом человека, привыкшего к регулярному употреблению кофе. "Если вы прекратили пить кофе, вы можете испытывать головную боль, усталость и стать раздражительными. Так происходит потому, что мозг слишком привык к кофе и стал склонным более к торможению, чем к возбуждению. Однако неприятные постэффекты исчезают через некоторое время после отказа от кофе", – предупреждает чиновник.