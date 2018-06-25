Нехватка жидкости вызывает отечность.
В жару ежедневно нужно выпивать не менее 2 литров чистой воды, равномерно в течение дня, в ином случае кровь густеет и образовываются тромбы.
В жару ежедневно нужно выпивать не менее 2 литров чистой воды, равномерно в течение дня, в ином случае кровь густеет и образовываются тромбы.
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