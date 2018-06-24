Соль признали опасной для здоровья организма.
Американские специалисты из Женской больницы Бригхэма в Бостоне доказали, что потребление большого количества соли связано с увеличением риска преждевременной смерти.
Американские специалисты из Женской больницы Бригхэма в Бостоне доказали, что потребление большого количества соли связано с увеличением риска преждевременной смерти.
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