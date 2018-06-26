Летом всегда обостряются желания худеть, заниматься спортом и выглядеть великолепно.

Летом всегда обостряются желания худеть, заниматься спортом и выглядеть великолепно. Но многие из нас настолько стараются, что, сами того не подозревая, делают ужасные ошибки. Популярная фитнес-тренер Анита Луценко дала 7 полезных советов в борьбе за идеальное тело. Подробнее читайте в статье. Профессиональный тренер Анита Луценко всегда делится с фолловерами полезной и правдивой информацией о похудении. На этот раз знаменитая фитоняшка рассказала, от чего можно поправиться летом, даже того не ожидая, и как есть почти все и не толстеть.