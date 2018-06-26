Медики назвали десять симптомов, указывающих на нехватку жидкости в организме.

Медики назвали десять симптомов, указывающих на нехватку жидкости в организме. Всем известно, что нужно пить воду, пополняя запас жидкости в организме. По словам врачей, вода - это то, что очищает, оздоравливает, омолаживает организм изнутри и повышает качество здоровья в целом. Как распознать нехватку жидкости? Явные симптомы: 1. Ощущение голода. При недостаточном питье в мозг может поступить сигнал о том, что организму нужна пища, таким образом человек будет постоянно чувствовать себя голодным.