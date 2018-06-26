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Врачи рассказали, чем опасно употребление алкоголя на пляже

Пляж
22:30 Сегодня Телеграф
kontrakty.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Есть множество причин, почему на жарком пляже не стоит пить алкоголь.

Пляж — не пляж, если не пропустишь бокал-другой холодного пива. Но эксперты делать этого не рекомендуют. Они вообще не рекомендуют на пляже пить. В чем причина?

По большому счету, пить не рекомендуется не только на пляже, а и в целом. Но если бросать это гиблое дело не собираешься, то откажись от него хотя бы на пляже. И вот почему.

Уснешь-сгоришь

Представим вариант развития событий. Ты задремал. В принципе, на пляже и так частенько тянет на сон. А когда солидно накачаешься пивом (оно, кстати, оказывает "томящий" эффект / для тебя это явно не новость), не уснуть и вовсе нереально.

И если ты не намазался кремом от загара (разумеется не намазался, откуда ему взяться в твоем полном презервативов кошельке), то даже спустя полчаса лежания на солнце можешь сгореть напрочь. Да, летний ультрафиолет — он такой. В итоге твоя кожа горит, постоянно мажешься сметаной, нормально одеться не можешь, по ночам нормально спать не можешь, чуть ли не инвалид... В общем, уважаемый читатель, не засыпай на пляже под солнцем. И не пей.

Сколько не пей — не напьешься

Пива выпил — справил нужду "по-маленькому". Снова выпил — снова справил. И так весь день: гоняешь туда-сюда, при этом вымывая из себя соли, минералы и прочие полезные вещества. Нет, это не пропаганда "пить что покрепче". Это к тому, что лучше бы ты взял бутылку обычной воды без газа, да попивал по чуть-чуть "всю дорогу", аккуратно поддерживая водный баланс и не заставляя почки выводить жидкость, а ноги — бегать по туалетам.

Алкоголь — калории

Соленая рыба, чипсы, картофель фри, шашлык, да все это под пиво, а то и под водочку — ням-ням, красота. А потом словно беременный... То есть с гигантским животом. К тому же все выше описанное — штука страшно соленая. Соль — и без того не самый полезный ингредиент. Так она еще и воду задерживает в организме. От этого ты точно не легче, не стройнее.

Так точно не сбросить лишние кило. Так точно стать еще толще.

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Новости шоу бизнеса, Алкоголь, Алкоголь на пляже, Врачи, Вред, Пляж.
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