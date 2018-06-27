Можете верить, можете отрицать, но если вы выкладываете в своих соц. сетях данные 6 пунктов, то самооценка у вас очень низкая!

Для каждого из нас социальные сети стали обычным явлением. Почти у каждого человека есть страница в «Instagram» или «Facebook». Часто мы используем социальные сети для общения с коллегами, близкими. Иногда люди ведут бизнес через соц. сети. Но некоторые используют их для других целей… Вам когда-нибудь приходила мысль о том, что ваши опубликованные снимки и подписи могут рассказать ваши секреты и поведать о комплексах. Любой эксперт, специализацией которого являются кадровые ресурсы, по парочке снимков определит, какой вы человек по характеру, по общению с другими людьми, а также о ваших проблемах с психикой. Можете верить, можете отрицать, но если вы выкладываете в своих соц. сетях данные 6 пунктов, то самооценка у вас очень низкая!