10 млн украинцев уже определились с врачами "первички"

Количество украинцев, которые заключили декларацию с врачом первичного звена, составляет 10 миллионов.

Об этом и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун написала на своей странице в сети Facebook.

"10 миллионов украинцев выбрали своих врачей! Это прежде всего жители тех областей, городов и сел, которые хорошо подготовились к трансформации системы здравоохранения. Области-чемпионы кампании, которые выбирали врачей активнее всего, - это Винницкая, Полтавская, Харьковская, Черниговская и Житомирская", - написала Супрун.

По состоянию на утро 26 июня на сайте электронной системы e-Health зарегистрировано 1262 медицинских учреждения, 22053 врачей первичного звена и 10 млн 102 тыс. 559 пациентов, которые уже имеют заключенные декларации.

"Местная власть автономизировала медучреждения и обеспечила всем необходимым, руководители медучреждений подготовили свои поликлиники и амбулатории для подписания деклараций, медики активно работали с жителями, пациенты ответственно выбирали своих врачей", - написала Супрун.

Впрочем, по ее словам, при одинаковых условиях с лидерами кампании по выбору врача отстают Сумская, Закарпатская, Черкасская и Одесская области.

Супрун подчеркнула, что до 2019 года все государственные и коммунальные медучреждения первичного звена должны перейти на новую модель финансирования, а также изменить к лучшему стандарты предоставления услуг.

"Важно, чтобы местная власть понимала, что торможение автономизации учреждений и обеспечения необходимым оснащением мешает гражданам получать более качественные медицинские услуги, а врачам - лучший заработок", - подчеркнула глава Минздрава.

Как сообщалось, с 1 июля 149 учреждений первичной медицинской помощи начнут получать финансирование от Национальной службы здоровья на основании договоров по количеству заключенных с пациентами деклараций. За пациента в возрасте от 18 до 39 лет действует базовый тариф, который составляет 370 грн, детей в возрасте от 0 до 5 лет будет действовать возрастной коэффициент 4 (1480 грн), в возрасте 6-17 - возрастной коэффициент 2,2 (814 грн); пациентов в возрасте 40-64 лет - возрастной коэффициент - 1,2 (444 грн); за пациентов в возрасте от 65 лет - возрастной коэффициент 2 (740 грн).

В то же время пациенты, которые еще не заключили декларацию с врачом первичного звена, будут получать медицинскую помощь на "первичке" в полном объеме. Государство будет платить за это медицинским учреждениям до конца года в виде субвенции 240 грн за каждого пациента. В следующем году базовый тариф планируется повысить до 450 грн.

Выбор врача происходит исключительно по желанию пациента и не привязан к месту регистрации гражданина. Выбрать врача можно в медицинском учреждении, на котором есть пометка "Здесь можно выбрать своего врача".