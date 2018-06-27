Медики назвали лучшие природные антидепрессанты

Пища может положительно влиять на настроение, поддерживая достаточныи уровень энергии тремя способами:

-обеспечив поступление оптимального количества калории;

-оптимизировав обмен веществ для более эффективного сжигания калории;

-чаи или кофе содержат кофеин и могут временно стимулировать повышение энергии и улучшение мозговои деятельности.

Лучшие продукты для настроения — те, которые не вызывают резкого повышения уровня сахара в крови и активизируют выработку веществ в мозгу, отвечающих за настроение (например, гормонов счастья: серотонина, эндорфина и дофамина).

Сложные углеводы (цельнозерновые продукты, бобовые, овощи, фрукты, ягоды) необходимы для повышения энергии и улучшения настроения. Они предпочтительны для организма в качестве источника энергии. Кроме того, они повышают уровень серотонина, но при этом, в отличие от простых, усваиваются медленней и не вызывают резкого подъема сахара в крови.

Избегайте простых углеводов и сладостей, которые дают скачки уровня сахара в крови, что может вызывать сонливость, плохое настроение и постоянную тягу к еде.

Также выработке серотонина помогают продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты: авокадо, брокколи, грецкие орехи, семена льна, оливковое и льняное масло.

Арахис, миндаль, молоко, йогурт, соевые продукты — это сбалансированные источники белка, в том числе аминокислота тирозин. Она является предшественником дофамина и норэпинефрина — веществ мозга, которые помогают нам быть более сконцентрированными и внимательными.

Очень важен витамин B12, который помогает организму бороться с утомляемостью и плохим настроением, он содержится в водорослях (ламинариях и сине-зеленых), тофу и соусе мисо.

Наряду с изменением диеты, физические упражнения — проверенный способ оставаться в тонусе и поддерживать хорошее настроение. Выработка эндорфинов происходит и во время сна, и во время тренировок. Даже 15-минутная прогулка может повысить вашу энергию.

Регулярные упражнения помогают в борьбе с плохим настроением. Они вызывают физиологические изменения, образование мышечной ткани, которой требуется больше энергии, что мобилизует обменные процессы организма, и вы чувствуете себя более энергичными в течение дня.