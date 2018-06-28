Врачи рассказали, почему вредно спать с мокрыми волосами

Медики отмечают, что спать женщинам с мокрыми волосами не только не слишком приятно, но и вредно для здоровья.

Сон с влажными волосами вреден по нескольким причинам. Мокрые волосы очень ломкие, во время сна они могут путаться, обламываться, а утром их будет трудно расчесать.

Также во время такого сна можно получить простуду, поскольку люди почти не двигаются, а кожа головы быстро переохлаждается. Кроме простуды утром может болеть голова.

Из-за переохлаждения страдает не только иммунитет, но и волосяные луковицы. Может возникать воспаление, из-за которого появляется выпадение волос.

Во влажной среде активно размножается грибок Malassezia Furfur, приводя к шелушению кожи и перхоти. Также на коже могут возникнуть гнойники и покраснение.

Злоупотребление сном с мокрыми волосами грозит и тем, что подушка становится особенной средой для размножения грибков, бактерий и клещей из-за влажности. Они могут спровоцировать появление кашля, аллергических реакций, астмы и прочего. Поэтому перед сном лучше голову не мыть, или же ждать, пока волосы полностью высохнут.