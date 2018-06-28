Употребление груш однозначно укрепит здоровье.
Диетологи отметили, что употребляя груши, человек на длительное время обеспечивает чувство сытости. Этот фрукт на 84 процента состоит из воды, которая необходима организму.
Диетологи отметили, что употребляя груши, человек на длительное время обеспечивает чувство сытости. Этот фрукт на 84 процента состоит из воды, которая необходима организму.
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