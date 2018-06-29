Ученые раскрыли страшную опасность герпесвируса

В результате масштабного эксперимента ученые обнаружили доказательства того, что повышенная концентрация герпесвирусов человека HHV-6A и HHV-7 со временем вызывает развитие неизлечимого заболевания головного мозга.

В ходе изыскания специалистами были изучены мозговые ткани около тысячи человек. В 30% случаев у пациентов с Альцгеймером была повышена концентрация герпесвирусов человека 6 и 7 типа, при этом вирусы совершенно не были выявлены в мозге здоровых людей из контрольной группы.

Однако ученые убеждены, что показанные цифры не являются стопроцентным доказательством вирусной этологии болезни Альцгеймера. Для подтверждения данных предстоит провести более масштабные изыскания.

Отметим, что на сегодня медицина не имеет лекарств, способных полностью уничтожить HHV-6A и HHV-7 в организме. При этом вирус HHV-6 передаётся через слюну, в которой он обнаруживается у 90% взрослых людей. Основной путь передачи HHV-7 – воздушно-капельный, а после первичной инфекции вирус сохраняется в организме в течение всей жизни.