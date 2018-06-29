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Хронический запор способен вызвать отказ почек

Здоровье
03:11 Сегодня Телеграф
medikforum.ru
Фото: ©Depositphotos

Новости шоу бизнеса: Американские ученые выяснили, что запор увеличивает риск развития болезней почек.

Жертвы хронических запоров на 13% чаще сталкиваются с этими болезнями и на 10% чаще с почечной недостаточностью. Отметим, что последняя стадия этой болезни является для человека смертельной, если только он не сможет пройти через трансплантацию почек. Полученные учеными сведения позволяют предположить, что ранняя диагностика и лечение хронических запоров поможет врачам предотвратить почечную недостаточность.

Исследование также показало, что здоровая диета с большим количеством пищевых волокон и физические нагрузки позволяют снизить потребность в гемодиализе или пересадке почек. Известно, что пищевые волокна способствуют усилению подвижности кишечника человека. По статистике, с запорами сталкивается каждый седьмой взрослый житель нашей планеты, и эти расстройства оказывают самое разное воздействие на здоровье.

К примеру, известно, что запор увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, что, возможно, вызывается воздействием бактерий в желудке. Теперь же исследователи доказали воздействие запоров на здоровье почек. Они исследовали здоровье трех с половиной миллионов американских ветеранов с нормальной функцией почек. За всеми ними наблюдали в течение длительного периода времени, и оказалось, что жертвы умеренных запоров на 13% чаще сталкивались с хроническими почечными заболеваниями, а риск почечной недостаточностью вырастал до 10%. При этом более тяжелые запоры повышали опасность серьезных проблем с почками.

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Новости шоу бизнеса, Запор, Здоровье, Новости здоровья, Почки.
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