Врачи рассказали, как улучшить качество сна

Университет Манчестера рассказал, каким образом минимизировать негативное воздействие синего света экранов мобильных устройств.

Как известно, такой свет нарушает цикл бодрствование-сон.

Именно свечение в цветовом диапазоне между зеленым и синим с длиной волны 485 до 500 нанометров препятствует выработке мелатонина, вызывающего сонливость. Организм воспринимает такое свечение как дневной свет и активирует режим бодрствования.

Известно, что ночной режим большинства современных телефонов позволяет снизить яркость свечения экрана. Однако это одновременно несет с собой изменение цветовой грамм дисплея. Собственно, по этой причине некоторые боятся использовать ночной режим.

Но, согласно последнему исследованию, можно уменьшить свечение, по факту сохранив насыщенность и яркость цветов. Как показали эксперименты, реально трудно заметить изменения в интенсивности зелено-голубого свечения, если уменьшить интенсивность подсветки. Зато при сниженной интенсивности человек быстрее заснет.