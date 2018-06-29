Клетчатка помогает людям с диабетом контролировать болезнь

А в ходе нового исследования американские специалисты обнаружили, что клетчатка помогает усилить секрецию инсулина даже после употребления продуктов с высоким содержанием жиров и углеводов.

Специалисты Университета Буффало провели эксперимент при участии 12 добровольцев с диагнозом диабет второго типа. У всех участников после приема жирной и высокоуглеводной пищи измеряли уровень сахара в крови, концентрацию инсулина и белков, задействованных в процессе воспаления.

Спустя семь дней ученые повторили эксперимент, но с одним изменением. Они добавили в привычный рацион добровольцев клетчатку. Уровень инсулина благодаря клетчатке существенно возрос. Правда, этого было недостаточно для полноценного снижения уровня глюкозы. Клетчатка также уменьшила уровень окислительного стресса и подавила воспалительные процессы во всем организме.

По мнению ученых клетчатка способна облегчить течение заболевания без применения дополнительных лекарственных средств.