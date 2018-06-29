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Клетчатка помогает людям с диабетом контролировать болезнь

Диабет
23:38 Пт, 29 Июнь 2018 Телеграф
eurolab.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Ранее проведенные изыскания продемонстрировали, что насыщение рациона питания клетчаткой снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых недугов.

А в ходе нового исследования американские специалисты обнаружили, что клетчатка помогает усилить секрецию инсулина даже после употребления продуктов с высоким содержанием жиров и углеводов.

Специалисты Университета Буффало провели эксперимент при участии 12 добровольцев с диагнозом диабет второго типа. У всех участников после приема жирной и высокоуглеводной пищи измеряли уровень сахара в крови, концентрацию инсулина и белков, задействованных в процессе воспаления.

Спустя семь дней ученые повторили эксперимент, но с одним изменением. Они добавили в привычный рацион добровольцев клетчатку. Уровень инсулина благодаря клетчатке существенно возрос. Правда, этого было недостаточно для полноценного снижения уровня глюкозы. Клетчатка также уменьшила уровень окислительного стресса и подавила воспалительные процессы во всем организме.

По мнению ученых клетчатка способна облегчить течение заболевания без применения дополнительных лекарственных средств.

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Новости шоу бизнеса, Диабет, Здоровье, Инсулин, Клетчатка, Новости здоровья.
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