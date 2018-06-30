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Правила общественного туалета: чего боятся мужчины

Общественный туалет
01:24 Сегодня Телеграф
medikforum.ru
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Опубликованы неписаные правила туалетного этикета.

Мужчинам нельзя смотреть на процесс мочеиспускания друг друга, если они стоят перед писсуарами. И нельзя вставать рядом, если есть и другие свободные места.

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Ученые из Университета Лондона, решив, очевидно, все прочие важные для науки вопросы, остановились на такой чувствительной для многих теме, как пользование общественными туалетами с точки зрения психологии человека. Оказалось, что наиболее стрессовым этот опыт бывает именно для сильной половины человечества. В частности, мужчине в туалете ни в коем случае нельзя смотреть за тем, как рядом писает его сосед, если он не хочет быть заподозренным в чем-то "неправильном".

Большинству мужчин действительно неприятно, когда кто-то наблюдает за этим процессом, а многие вообще не могут ничего сделать у ряда открытых писсуаров - им требуется отдельная кабинка. Психологический стресс наглухо блокирует мочеиспускательный канал, хотя мочевой пузырь может быть переполнен. Кстати, об упомянутом ряде писсуаров - нельзя становиться рядом с незнакомым мужчиной, если есть свободные писсуары в отдалении. Это тоже может быть неправильно истолковано, как сообщается в журнале British Journal of Criminology.

"Мы были поражены тем, до какой степени посещение общественных туалетов является мощнейшим психологическими стрессом для мужчин в отличие от женщин, - говорит автор исследования доктор Сара Мур. - Некоторые наши участники вообще ничего не могут сделать в публичном туалете - они боятся взглядов, стыдятся издавать характерные звуки и т.д. Думаю, что некоторые из подобных проблем при пользовании туалетом можно было бы решить за счет более удачного дизайна".

К примеру, между писсуарами следует установить непроницаемые перегородки, которые избавят мужчин от страха перед тем, что кто-то увидит их достоинства. Проблему же со звуками во многих туалетах уже решили за счет установки колонок, через которые в помещения транслируется веселая музыка.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Мужское здоровье, Новости здоровья, Общественный туалет, Этикет.
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