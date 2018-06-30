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Супрун объяснила, почему алкогольные напитки не стоит пить в жару

Летний отдых
11:14 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости шоу бизнеса: Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что даже слабоалкогольные напитки в жару могут нанести существенный вред здоровью.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как действует алкоголь на организм человека в жару, и почему стоит удержаться. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"В жаркие летние дни нередко можно увидеть людей, которые ходят по городу с бутылкой пива, или берут на пляж запасы спиртного", - отмечает чиновник.

Супрун вместе со специалистом объяснила, почему даже слабоалкогольные напитки в жару - это существенный вред здоровью:

- Обезвоживание. В жару мы теряем воду, а алкоголь это усугубляет. Казалось бы, пиво это почти 95% воды. В чем проблема? Алкоголь действует как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее. Поэтому даже из-за пива или сидра организм теряет больше воды, чем мы потребили. Обезвоживание никуда не девается, однако интоксикация алкоголем усиливается.

- Нам становится еще жарче. Через алкоголь мозг хуже оценивает внутреннюю температуру тела. Поэтому кажется, что алкоголь согревает. Сосуды кожи расширяются. Но воздух тоже горячий, и желаемое охлаждения не наступает. Зато может сильно упасть давление и возникнуть чувство усталости и слабости.

- Риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного. Даже если вы редко пьете. В жару с потом выводятся ценны для работы сердца электролиты: калий, натрий. Сердцу трудно работать при таких условиях. От жары и расширения сосудов давление может существенно упасть и даже вызвать головокружение. Людям, у которых больное сердце, категорически нельзя пить в жаркую погоду.

- Алкоголь и активный отдых несовместимы. Так, вам может быть весело некоторое время. Но, во-первых, это будет дополнительной нагрузкой на сердце. Во-вторых, увеличит риск несчастных случаев. В частности, 25-50% случаев утопления связанные с потреблением алкогольных напитков. Напоследок, алкоголь ухудшает чувство баланса, и шансы упасть или травмироваться растут.

- В жаркую погоду лучше пить напитки, содержащие электролиты: узвар, морс, лимонад - или даже теплый чай.

Супрун посоветовала, как нужно охлаждаться в жаркую погоду

"Людям с больным сердцем, беременным женщинам и тем, кто принимает лекарства категорически нельзя пить алкоголь", - подчеркнула Супрун.

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Новости шоу бизнеса, Алкоголь, Вред, Жара, слабоалкогольные напитки, Ульяна Супрун.
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