При диабете поможет популярный напиток.
При диабете поможет популярный напиток. Исследователи выяснили, что кофе очень полезен для нормализации глюкозы в крови.
При диабете поможет популярный напиток. Исследователи выяснили, что кофе очень полезен для нормализации глюкозы в крови.
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