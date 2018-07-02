Специалисты назвали полезные для здоровья свойства смузи

Ягодные, фруктовые и овощные смузи пользуются спросом в летний период, потому что готовятся они из сезонных продуктов.

Диетологи утверждают, что регулярное употребление смузи значительно улучшает здоровье, ведь этот напиток - сплошной набор витаминов, минералов, антиоксидантов и прочих полезных веществ.

Обычно, в состав смузи входят не только ягоды, фрукты или овощи, а еще и йогурт, молоко, мороженое, лед. Соответственно, каждый добавленный ингредиент повышает калорийность напитка.

В целом, пользу смузи можно объяснить тем, что он употребляется в свежем виде, а это значит, что весь набор витаминов попадет в организм.

Основные полезные свойства смузи, о которых вы могли не знать:

1. Отличный способ избавиться от "сладкой" зависимости - перейти на смузи, так как он и без сахара сладкий и приятный на вкус.

2. Укрепить кости и зубы поможет молоко или йогурт, если вы добавите его в смузи.

3. Избавиться от зверского аппетита можно, если выпить не охлажденный смузи из фруктов.

4. Чтобы ускорить процесс сжигания жира нужно пить овощные и ягодные смузи.

5. Вы можете обмануть свой мозг, послав сигнал о полном насыщении, если будете есть смузи чайной ложкой. Это пригодится тем, кто сидит на диете.

6. Лучше - употреблять смузи на второй завтрак или полдник, так организм получит необходимые вещества для ускорения обмена веществ.

7. Ягодные и овощные смузи помогают быстро похудеть, но это в случае если питаться только ими.

8. Подобные напитки здорово очищают сосуды от "плохого" холестерина, за счет чего восстанавливается нормальное артериальное давление.

9. Чтобы почистить кишечник от "пищевого мусора", достаточно пару дней попить овощные смузи с зеленью.

10. Комплекс витаминов, который попадает в организм вместе со смузи, благоприятно влияет на сердечно-сосудистую систему, улучшая ее работу, а еще благодаря этим коктейлям можно улучшить состояние кожи, омолодить ее изнутри и избавиться от целлюлита.

Совет от диетологов: налегать на фруктовые смузи не рекомендуется, как и добавлять в напиток сахар, потому что резко повышается уровень глюкозы в крови, а это не полезно для здоровья и фигуры.