Диетологи дали советы, как перестать "заедать" стресс

Если вы эмоциональный едок, то для вас еда - это больше, чем "просто еда". Это способ исцелить себя, бороться с негативными чувствами или наслаждаться счастливыми моментами вашей жизни. Пинта мороженого или порция гамбургера делает ситуацию более комфортной, чем уютная кровать.

К сожалению, эмоциональное питание связано с ожирением. И, как вы знаете, ожирение приводит к множеству заболеваний и плохому психическому здоровью. Если вы рискуете своим здоровьем, это не стоит никакой временной радости. Итак, если вы виновны в эмоциональном питании, пришло время изменить свою привычку. Сделайте один шаг за раз. Эксперты собрали лучшие советы по борьбе с эмоциональным питанием.

1. Позвольте себе почувствовать себя

Стрессовые ситуации могут привести вас к блокированию ваших истинных чувств, когда вы едите вкусную еду. Если вы хотите перестать есть эмоционально, вы должны начать с признания своих чувств. Грустный, разбитый горем, сломанный, беспокойный — каким бы вы ни были, позволяйте себе почувствовать эмоции. Таким образом, в течение определенного периода вы сможете лучше справляться со своими эмоциями и проблемами, а не полагаться на пищу, чтобы чувствовать себя лучше.

2. Примите себя

Принятие себя, каким бы вы ни были, устранит большинство ваших проблем. Чем больше вы отказываетесь от себя, тем больше переживаний вы почувствуете. Это, в свою очередь, приводит к высоким уровням стресса и депрессии. И когда вы чувствуете слабость или беспокойство, вы обращаетесь к еде, чтобы чувствовать себя лучше и блокировать свои чувства.

Итак, второй шаг: быть честным с самим собой. Странно притворяться кем-то другим, чем быть действительно собой. Глубоко, но верно.

3. Вы действительно голодны?

Вы можете потратить некоторое время, чтобы понять и реализовать вышеупомянутые два момента. В то же время, когда вы чувствуете голод или внезапно жаждете пищи,проведите тест на брокколи. Чтобы сделать это, представьте себе брокколи и спросите себя, действительно ли вы хотите есть. Если вы ответите утвердительно, вы действительно голодны. Если нет, вы просто жаждете лишних калорий.

4. Признать свои триггеры

У большинства эмоциональных едоков есть определенные триггеры, которые заставляют их жаждать соленую или сладкую пищу. Ведите журнал, чтобы идентифицировать триггеры. Например, вы хотите какой-то конкретной еды, когда смотрите кино, работаете, после расставаний,когда вы скучаете или плохо работаете на работе. Если вы найдете то, что вызывает ваше эмоциональное питание, то сможете победить зависимость.

5. Запишите свой план питания

Следующее, что вам нужно сделать, это планировать приемы пищи на следующий день. Любой план или цель останется желанием, если вы не запишете его. Как только вы запишете это, он будет запечатлен в вашем мозгу, и вы с большей вероятностью последуете за планом. Да, это может занять несколько дней, чтобы привыкнуть, но вы наверняка начнете следоватьплану. Когда вы планируете приемы пищи, вы будете знать, когда есть какую еду и в каких количествах. Этопозволит фиксировать, когда вы потребляете лишние калории.

6. Покупайте здоровую еду

Когда вы планируете приемы пищи, вы можете заметить, что вам нужно купить несколько вещей в продуктовом магазине. Итак, воспользуйтесь этой возможностью, чтобы немного изменить продукты в холодильнике. Купите овощи, фрукты, здоровые жиры, протеин, специи, травы и молочные продукты и храните в холодильниках и кухонных шкафах.

Когда у вас нет нежелательной или "удобной пищи", которая легко доступна дома, вы с меньшей вероятностью будете хотеть ее.

7. Приготовьте еду

Вы должны готовить еду. Удостоверьтесь, что у вас есть 4-5 различных овощей, используйте масло, травы и специи. Вы можете нарезать овощи в выходные дни, хранить их в мешках и использовать позже в будние дни. Или проснуться немногопораньше и подготовить еду.

8. Пейте воду

Иногда, когда вы испытываете жажду, вы начинаете чувствовать голод. Но реальность такова, что вы просто хотите пить и не знаете об этом. Итак, в следующий раз, когда вы почувствуете голод, сделайте несколько глотков воды. Это поможет утолить вашу жажду, и вы не будете потреблять лишнюю еду. Кроме того, вода помогает вымывать токсины из организма, предотвращает запоры, уравновешивает внутренний рН и поддерживает гомеостаз. Питье 3-4 литров воды защитит вас от многих проблем со здоровьем и повысит скорость метаболизма.

9. Будьте готовы к вашим подвигам

Поскольку у вас есть привычка потреблять пищу без контроля, изначально вам будет сложно полностью игнорировать вашу тягу. Итак, будьте готовы к этому. Храните дома морковь, огурцы, фисташки, зеленый чай, черный кофе, йогурт, хумус, шпинат, темный шоколад, ягоды, лебеду и несоленый попкорн на кухне или в холодильнике. Заготовьте вкусные закуски, когда захочется съесть что-то вредное. Но помните, что не стоит ими увлекаться, потому что даже здоровая пища в избытке может привести к увеличению веса.

10. Ешьте медленно

Хорошо жуйте свою пищу. Используйте небольшую тарелку и ложку, наслаждайтесь ароматами и ешьте еду медленно. Когда вы едите медленно, вы скорее почувствуете себя сытым, потребляете меньше калорий, глотаете меньше воздуха (да!) и не чувствуете голода сразу после большой еды. Кроме того, ешьте через равные промежутки времени, скажем, каждые 2-3 часа. Таким образом, вы не будете так голодны.

11. Регулярно выполняйте упражнения

Упражнения очень важны, когда вы имеете дело с эмоциональным питанием и ожирением. Это помогает вам использовать накопленный жир или избыток калорий в качестве полезной энергии.

Упражнения также помогают детоксифицировать ваше тело и выпускать "здоровые" гормоны. В результате вы потеряете вес и не будете зависеть от пищи, чтобы чувствовать себя лучше. На самом деле, если вы подавлены или счастливы, вместо того, чтобы заказывать мороженое, просто начинайте ходить, бегать, плавать. Находите 10 минут каждый день, чтобы расслабиться и медитировать. Это поможет связать ваш ум и тело.