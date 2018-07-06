Сегодня кофе -это уже культ, но о нем расходятся мнения: одни говорят, что он приносит большой вред, а другие повторяют о пользе.

Сегодня кофе -это уже культ, но о нем расходятся мнения: одни говорят, что он приносит большой вред, а другие повторяют о пользе. Как выяснили ученые, кофе способен не только взбодрить утром, но и продлить жизнь. Но при условии, если его пить правильно. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные в Национальном институте онкологии и Национальных институтах здравоохранения США, передает Американская медицинская ассоциация.