Ученые выяснили, что апельсиновый сок лучше замораживать.

Согласно исследованию испанских ученых из Севильского университета, апельсиновый сок в большей степени полезен для здоровья, если он был заморожен и разморожен. Специалисты пришли к такому выводу, обнаружив, что организм может поглощать больше антиоксидантов из размороженного апельсинового сока, чем из свежего или пастеризованного сока. Это связано с тем, что когда апельсиновый сок замораживается и оттаивает, полезные соединения, называемые каротиноидами, разбиваются на более мелкие частицы, которые легче поглощаются кишечником.