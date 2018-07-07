Все кто придерживается правильного питания, знают, что лимонный сок является отличной альтернативой калорийных соусов, а также дарит организму щедрую порцию вит

Все кто придерживается правильного питания, знают, что лимонный сок является отличной альтернативой калорийных соусов, а также дарит организму щедрую порцию витамина С. Кроме того лимоны поддерживают организм в промозглую дождливую погоду укрепляя иммунитет и не давая вирусам свалить нас с ног в период гриппа. Медики рекомендуют употреблять лимонный сок только после еды, а также с ним стоит быть осторожнее людям, имеющим проблемы с желудком.