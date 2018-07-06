Медики указали на главных провокаторов появления седых волос.

Медики указали на главных провокаторов появления седых волос. Существует несколько причин возникновения ранней седины. Седина — это результат процесса обесцвечивания волос из-за утраты пигментов, которые отвечают за окрашивание волос в определенный цвет, вследствие чего волос заполняется пузырьками воздуха. Такие пигменты называются меланины, их вырабатывают специализированные клетки — меланоциты. Функция меланоцитов постепенно регрессирует с годами из-за того, что волосяные фолликулы оказываются без необходимых полезных веществ и аминокислот. Как правило, активность меланоцитов уменьшается на 10-20% каждые 10 лет после 30-летнего возраста. По мере того, как поседение прогрессирует, меланоциты отмирают, пока не исчезнут совсем. В результате волосы приобретают серебристо- или желтовато-белый оттенок. В данном случае речь шла о естественном, возрастном старении. Однако в последнее время седина нередко появляется у женщин и мужчин младше 30 лет. На этот процесс может повлиять большой спектр факторов: