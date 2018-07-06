Музыка влияет на продуктивность работы офисных сотрудников

Ученые пытались выяснить, как музыка влияет на поведение офисных сотрудников, работающих в команде. Всех участников исследования поделили на две бригады по три человека. Каждый доброволец получил жетоны, которые мог оставить себе или использовать на благо команды.

В период, когда в офисе звучала веселая мелодия, добровольцы чаще использовали жетоны для победы всей команды, а если была включена агрессивная музыка, участники оставляли «награду» себе.

Выводу ученых очевиден, если руководству компании важен высокий командный результат, то стоит позволить коллективу слушать любимую веселую музыку во время выполнения поставленных задач, а если же важен личный результат каждого специалиста – рок и хеви-метал вполне пригодны для дифференциации специалистов фирмы.

Затем специалисты провели второй эксперимент. Они не включали музыку вообще. Оказалось, веселая музыка заставляет людей приносить пользу команде. То есть, она может сплотить коллектив.