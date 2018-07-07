Арган - это удивительное дерево растущее только в Марокко.

Каждый человек (особенно женщины) мечтает всегда быть красивым, ухоженным и…. молодым. И сколько уж на это времени тратят женщины в "погоне" за чем-то универсальным, чтобы свойства "этого" были все и сразу. Над такими мыслями, "проблемами" работает множество косметологов, целые лаборатории, создавая разнообразные формулы кремов, гелей, всевозможных масок….. А оказывается все намного проще, стоит только желание женщины превратить в реальность и положиться на неисчерпаемые возможности… самой природы.