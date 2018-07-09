Исследования подтвердили полезные свойства острых блюд.

Исследования подтвердили полезные свойства острых блюд. Острый вкус дан перцу природой для того, чтобы отпугивать животных, пытающихся его съесть. Однако уникальная пищеварительная система человека позволяет ему употреблять в пищу даже то, что остальные обходят стороной. Люди делятся на два типа: тех, кто любит острую пищу и тех, кто ее на дух не переносит. Если вы относитесь к первому типу, вам здорово повезло. В последнее время исследования все чаще подтверждают полезные свойства острой пищи, зачастую идущие вразрез с распространенным мнением о том, что острое вредно для здоровья. Например, уже давно ни для кого не является секретом тот факт, что перец помогает бороться с простудой. Вот еще несколько полезных свойств острой пищи, о которых вам следовало бы знать.