Сбросить десяток килограмм и при этом не ощущать себя голодной - сладкий сон худеющей девушки.

Французская диета — это система питания, которая рассчитана на две недели строгого питания. Она гарантирует потерю безопасную потерю веса до восьми кг (то есть, без возвращения потерянного веса). Главным преимуществом французской диеты является ее низкое количество калорий сбалансированность рациона. Как мы уже говорили, важно соблюдать четко прописанное меню питания. В противном случае, все усилия будут напрасны.