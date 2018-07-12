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Медики рассказали, какие орехи обязательно нужно есть мужчинам

Орехи
05:25 Сегодня Телеграф
healthinfo.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Испанские репродуктологи установили: регулярное употребление этого продукта является эффективной профилактикой мужского бесплодия.

Еще раньше представители науки высказывались о том, что рацион мужчины влияет на показатели его фертильности. В этот раз исследователи нашли свидетельства того, что орехи - миндаль, фундук и грецкие - улучшают подвижность сперматозоидов, а также повышают их количество.

"У мужчин, которые регулярно ели орехи, концентрация половых клеток в сперме оказалась в среднем на 16% выше, чем в контрольной группе, не употреблявшей орехов. Показатели жизнеспособности сперматозоидов были на 4% выше, а подвижность клеток - на 6% выше", - рассказали авторы работы в публикации журнала American Journal of Clinical Nutrition.

Исследователи полагают, что положительное влияние орехов на репродуктивное здоровье мужчин определяется высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот, витаминов C и E, селена, цинка, фолиевой кислоты. В более ранних научных изысканиях также прослеживались связь между улучшением состояния половых клеток у мужчин и употреблением пищи, содержащей данные нутриенты.

Специалисты настоятельно советуют мужчинам следить за своим рационом питания. Данные ряда исследований говорят о том, что диагноз "мужское бесплодие" можно получить не только в зрелые годы. Изучение здоровья молодых мужчин 18-22 лет свидетельствует: в этом возрасте серьезные проблемы с репродуктивной функцией имеют как на подбор самые рьяные любители нездоровой пищи. Качество их спермы, по словам врачей, не дотягивает до необходимой нормы.

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Новости шоу бизнеса, Мужское здоровье, Новости здоровья, Орехи, Питание, Продукты.
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