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Врачи рассказали, чем опасны пластиковые трубочки

Пластиковые трубочки
15:37 Пт, 13 Июль 2018 Телеграф
hronika.info
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Трубочки очень небезопасны для здоровья.

Американские специалисты подготовили публикацию о том, почему частое использование пластиковых трубочек для напитков приводит к целому ряду проблем со здоровьем.

По словам экспертов, у людей, которые постоянно пьют что-то через трубочку, повышается риск развития кариеса и нарушений пищеварительного тракта. Кроме того, такой способ употреблять разнообразные напитки может стать причиной попадания в человеческий организм токсичных для него химических соединений.

Трубочки для питья изготавливаются из полипропилена. Его компоненты, способны проникать в жидкости и далее – в пищевод и желудок, где они вступают в соединения с другими веществами. Эти соединения снижают производство эстрогена у женщин, что ведет к преждевременному старению и снижению защиты организма от многих заболеваний, включая болезни сосудов и сердца, отметили эксперты.

Кроме того, питье через соломинку способствует попаданию воздуха в пищеварительный тракт, а вместе с этим – вздутию и дискомфорту. Также подобная привычка провоцирует развитие кариеса. Ученые объясняют: когда человек пьет сладкий или кислый напиток через трубочку, на отдельные участки зубов концентрированно попадает больше такой жидкости, и это может стать причиной эрозии зубной эмали.

"Когда я консультирую своих клиентов, которые жалуются на кариес и вздутие, я всегда спрашиваю их про привычки, такие, например, как питье через "соломинку". Некоторые из них почувствовали значительное облегчение после отказа от трубочек, а также от двух других вещей, которые способствуют попаданию воздуха в пищеварительный тракт: газированной воды и жевательной резинки", — поделилась диетолог Кристи Бриссет.

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Новости шоу бизнеса, Вред, Пластиковые трубочки, Трубочки, Ученые, Эксперты.
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