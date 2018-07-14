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Врачи нашли простой способ победить диабет

Диабет
01:59 Сегодня Телеграф
medikforum.ru
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Эксперименты, проведенные исследователями из Университета Южной Калифорнии, показали: эффективно лечить диабет помогает имитация голодания.

Опыты на грызунах позволили ученым с уверенностью заключить, что решающим фактором диабета (не врожденного) является злоупотребление пищей – потребление еды в избыточном объеме, приводящее к росту жировой ткани в организме.

«Тело человека биологически склонно запасать жир на случай голода, но обычно люди не голодают по причине отсутствия продуктов питания. Это несоответствие способствует росту количества случаев ожирения и вытекающих отсюда заболеваний. Диабет - одна из самых часто встречающихся среди них», - высказались по данному поводу авторы исследования.

Они пояснили, что накопление жира в теле в больших количествах провоцирует повреждение бета-клеток поджелудочной железы, что и приводит в итоге к инсулиновой резистентности и возникновению сахарного диабета. Голодание позволяет нивелировать данный процесс и вернуть «правильную» выработку инсулина, убеждены врачи.

«Грызуны, которых мы заставили поголодать, перестали демонстрировать признаки сахарного диабета», - сообщили научные работники.

Эффективность голодания как метода терапии ученые исследуют далеко не в первый раз, - и не только в отношении ожирения и диабета.

Ранее представители науки высказывали версию о том, что отказ от пищи на протяжении половины суток оказывает лечебное действие, снижающее риск сердечно-сосудистых нарушений, включая процессы деменции.

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Новости шоу бизнеса, Голодание, Диабет, Здоровье, Новости здоровья.
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