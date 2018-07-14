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Исследователи из Бразилии назвали самую опасную позу в сексе

Здоровье
04:47 Сегодня Телеграф
medikforum.ru
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Популярная поза наездницы, при которой женщина находится сверху своего партнера, является самой опасной для мужчины.

В журнале Advances in Urology опубликованы результаты исследования, которые показывают, что наиболее опасной позой в сексе для мужчин является так называемая поза наездницы, при которой женщина находится сверху и сидит на своем партнере. Статистика показывает, что эта поза отвечает за половину всех случаев перелома пениса во время секса.

На втором месте поза догги-стайл, из-за которой случается до 29% переломов, в то время как позиция, при которой мужчина находится сверху, приводит лишь к 21%. Как считают авторы исследования, поза наездницы опасна тем, что в этом случае мужчина не может быстро остановить фрикции в момент возникновения болезненных ощущений, когда женщина опирается почти всем весом своего тела на эрегированный половой член.

В то же время, когда мужчина имеет полный контроль над своими движениями, то риск повредить пенис у него снижается до минимума. Впрочем, перед тем, как вы решите навсегда отказаться от позы наездницы ради безопасности мужчины, необходимо будет напомнить о том, что переломы пениса - невероятно редкая травма. Именно поэтому риск ее появления крайне невелик, так что все позы в сексе можно назвать относительно безопасными.

Но если мужчина вдруг почувствовал боль во время полового акта, то ему не следует терпеть - необходимо срочно обратиться за консультациями к врачу. Любая задержка с началом лечения может обернуться долговременным повреждением полового члена и импотенцией.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Новости здоровья, Отношения, Секс.
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