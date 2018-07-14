Эксперты назвали самые сложные для похудения дни

Недавнее изыскание по диетологии продемонстрировало, что некоторые дни недели с трудом даются людям, которые пытаются похудеть. В эти дни особенно высок риск переедания, отметили ученые.

В исследовании, во время которого диетологи провели несколько опытов, участвовали 750 добровольцев. По завершению работы и подведению итогов, ученые озвучили свое заключение: существуют острые периоды, во время которых людям, придерживающимся диеты, особо сложно устоять от соблазна переедания.

Выяснилось, что самыми сложными днями недели для худеющих являются воскресенье и понедельник. В эти дни и мужчины и женщины бессознательно отдают предпочтение еде с высоким содержанием жира и сахара и употребляют ее больше положенного.

«В воскресенье в период с 15.00 до 17.00 желание съесть вредную пищу наблюдалось у 29% опрошенных. С 19.00 до 22.00 48% испытуемых были склонны к потреблению лишних калорий. В понедельник участники обоих полов выразили желание есть жирную и сладкую пищу», - конкретизировали сотрудники клинического центра, проводившие эксперименты.