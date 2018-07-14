Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 14.07.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Маккейн: Если Трамп не готов привлечь Путина к ответственности, саммит надо отменить
Новости: СБУ обезвредила группу торговцев оружием на Донбассе
СБУ обезвредила группу торговцев оружием на Донбассе
Новости: Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Бельгия - Англия: 1:0 онлайн-трансляция матча (2-й тайм)
Новости: Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
Специалисты обнаружили древнюю окаменелость
X

Эксперты назвали самые сложные для похудения дни

Диета
05:41 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Выяснилось, что самыми сложными днями недели для худеющих являются воскресенье и понедельник.

Недавнее изыскание по диетологии продемонстрировало, что некоторые дни недели с трудом даются людям, которые пытаются похудеть. В эти дни особенно высок риск переедания, отметили ученые.

В исследовании, во время которого диетологи провели несколько опытов, участвовали 750 добровольцев. По завершению работы и подведению итогов, ученые озвучили свое заключение: существуют острые периоды, во время которых людям, придерживающимся диеты, особо сложно устоять от соблазна переедания.

Выяснилось, что самыми сложными днями недели для худеющих являются воскресенье и понедельник. В эти дни и мужчины и женщины бессознательно отдают предпочтение еде с высоким содержанием жира и сахара и употребляют ее больше положенного.

«В воскресенье в период с 15.00 до 17.00 желание съесть вредную пищу наблюдалось у 29% опрошенных. С 19.00 до 22.00 48% испытуемых были склонны к потреблению лишних калорий. В понедельник участники обоих полов выразили желание есть жирную и сладкую пищу», - конкретизировали сотрудники клинического центра, проводившие эксперименты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Диета, Диетологи, Здоровье, Новости здоровья, Похудение.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Медики рассказали об уникальных свойствах лимонов Исследователи из Бразилии назвали самую опасную позу в сексе Врачи нашли простой способ победить диабет

Последние новости

Отнюдь не самые красивые мужчины, которые пользуются большим успехом у женщин (Фото) Модрич: Завтра в Хорватии произойдет землетрясение Джастин Бибер показал новый снимок с невестой Хейли Болдуин
Сегодня читают
01 Трамп: Результаты встречи с Путиным могут быть неожиданными
02 Дело на 700 миллионов: США разоблачили схему "семьи Януковича"
03 "Динамо" отгрузило девять голов сопернику в контрольном матче (Видео)
04 Франция - Хорватия: что говорят букмекеры накануне финала ЧМ-2018
05 Бельгия – Англия: прогноз букмекеров на матч за третье место на ЧМ-2018
Новости сегодня
18:03 Алена Шоптенко рассказала о ограничениях в своем рационе
18:00 ООС: Оккупанты нарушали перемирие почти по всей линии столкновения
17:55 "Пусть победит сильнейший": Далич о финале ЧМ-2018
17:34 Белый дом: Полувековая война с бедностью практически завершена
17:32 ФИФА не стала наказывать Виду за второе видео "Слава Украине"
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Увеличение оборонных расходов: Маас раскритиковал Трампа
Новости: Кабмин намерен усилить ответственность туркомпаний
Кабмин усилит ответственность туркомпаний
Новости: Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Знаменитую достопримечательность Индии могут снести
Новости: Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Врачи назвали еще одно негативное последствие курения
Добавить комментарий
0