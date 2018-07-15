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Супрун рассказала, почему не стоит мазать сметаной ожоги кожи

Ожоги кожи
02:45 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Не обрабатывайте пораженную поверхность кожи никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно действовать при ожогах кожи.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Сложно сказать, почему люди однажды решили: чем быстрее я намажу ожог от солнца сметаной, маслом или зубной пастой, тем лучше мне станет. Ведь это очень плохая первая помощь при таком ожоге. То же касается кремов, мазей и пенок для волос на жирной основе, как дексопантенол", - подчеркивает Супрун.

Вместе с врачом-комбустиологом Вячеславом Назаренко чиновник советует, как правильно оказывать первую помощь.

Отмечается, что солнечный ожог - это в буквальном смысле ожог кожи, который человек получает под воздействием ультрафиолетового излучения. Результатом солнечного ожога является воспаление кожи. Такие ожоги бывают разной степени - от легкого покраснения и незначительного припухания до образования множественных и крупных волдырей. В зависимости от степени ожога помощь также нужна разная, от лечения в домашних условиях - до обращения в медучреждение.

В любом случае, прежде всего, пострадавшего следует перенести/перевести в прохладное место без доступа прямых солнечных лучей. Далее:

1. Охладите ожоговые участки водой или приложите на 5–10 минут пузырь со льдом или другой холодный предмет.

2. При наличии ожогов большой площадью можно принять обезболивающие препараты (парацетамол, ибупрофен, нимесулид).

3. Если есть симптомы общего перегрева - смочите кожу холодной водой, положите на крупные сосуды (шея, бедра - паховые складки) пузырь со льдом, завернутый в чистую ткань или холодные компрессы.

4. Далее поврежденную кожу можно обработать водорастворимыми (!) препаратами - это тримистин, пантестин, мирамистин.

5. При образовании пузырей следует наложить повязки из стерильных перевязочных средств с неспиртовыми антисептиками (бетадин, хлоргексидин, декасан, октенисепт) и водорастворимыми мазями. Появление волдырей и усиление боли возможно на 2-4 сутки. При образовании больших и/или множественных волдырей более чем 1 см в диаметре - обратитесь в медицинское учреждение.

6. Пейте много жидкости.

7. Мазать пораженные участки жирными кремами, мазями, витаминными внешними препаратами, пенными средствами можно с 5-6 суток после получения УФ-ожогов.

"Не обрабатывайте пораженную поверхность кожи никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами.

Есть ошибочное мнение, что ожог следует сразу обработать дексапантенолом, однако в международных рекомендациях оказания помощи при ожоге его нет. Жирорастворимые препараты создают на коже пленку, которая препятствует высвобождению экссудата и нарушает теплообмен, усиливает отек тканей, что в свою очередь ухудшает состояние пострадавшего", - предостерегает Супрун.

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Новости шоу бизнеса, Здоровье, Минздрав, Общество, Ожоги кожи.
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