Исследователи выяснили, представительницы каких профессий изменяют чаще всего

Сотрудники популярного сайта знакомств провели опрос 5 658 женщин состоящих в браке и выяснили, что чаще всего своим партнерам изменяли брокеры и специалисты банковской сферы. Далее в «рейтинге изменщиков» были пилоты, врачи и медсестры.

65% опрошенных респондентов, уличенных в супружеской неверности, имели связь с людьми из своего коллектива. Они считали, что служебный роман делал работу интереснее. Оказалось, устроить адюльтер на работе проще всего, связь легко скрыть, так как не нужно ходить на свидания и искать оправдания общению с коллегой.

Тем не менее, 85% опрошенных дам, по завершению романа, были уверены, что больше никогда не заведут любовника на работе, так как очень сложно поддерживать беспристрастное общение после расставания.

21% беспокоили слухи среди коллег. По мнению участниц, сплетни других людей существенно повышали риск раскрытия их тайны партнером. При этом всего 10% боялись, что такой роман может помешать продвижению по карьерной лестнице.