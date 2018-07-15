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Исследователи выяснили, представительницы каких профессий изменяют чаще всего

Измены
04:55 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Сотрудники популярного сайта знакомств опросили женщин состоящих в браке и выяснили, кто изменяет чаще всего.

Сотрудники популярного сайта знакомств провели опрос 5 658 женщин состоящих в браке и выяснили, что чаще всего своим партнерам изменяли брокеры и специалисты банковской сферы. Далее в «рейтинге изменщиков» были пилоты, врачи и медсестры.

65% опрошенных респондентов, уличенных в супружеской неверности, имели связь с людьми из своего коллектива. Они считали, что служебный роман делал работу интереснее. Оказалось, устроить адюльтер на работе проще всего, связь легко скрыть, так как не нужно ходить на свидания и искать оправдания общению с коллегой.

Тем не менее, 85% опрошенных дам, по завершению романа, были уверены, что больше никогда не заведут любовника на работе, так как очень сложно поддерживать беспристрастное общение после расставания.

21% беспокоили слухи среди коллег. По мнению участниц, сплетни других людей существенно повышали риск раскрытия их тайны партнером. При этом всего 10% боялись, что такой роман может помешать продвижению по карьерной лестнице.

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Новости шоу бизнеса, Женщины, Здоровье, Измены, Новости здоровья, Отношения.
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