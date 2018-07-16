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Эксперты рассказали, что нашли метод профилактики рака

Ученые
11:45 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: из открытых источников

Новости шоу бизнеса: Американские ученые в результате опытов установили соединения, которые способны подавлять рост и распространение рака.

Речь идет о соединениях группы эндоканнабиноидов, которые образуются в организме при метаболизме омега-3 жирных кислот. Исследователи из Университета штата Иллинойс в 2017 году установили новую группу метаболитов, так называемых эндоканнабиноидных эпоксидов EDP-EA. Эти молекулы являются лигандами (соединениями) рецепторов, с которыми связывается каннабис. Ученые объясняют, что в отличие от каннабиса, эпоксиды не вызывают психотропных эффектов.

Ученые установили, что у мышей, которые страдают от остеосаркомы и имеют метастазы в легких, уровень EDP-EA на 80% выше, чем в легких здоровых грызунов.

При этом соединения убивали раковые клетки, хотя не так эффективно, как химиотерапевтические препараты. Однако одновременно они препятствовали развитию и росту опухолей, например, замедляли ангиогенез – процесс образования новых кровеносных сосудов, которые ассоциируют со злокачественными тканями. EDP-EA также подавляли миграцию дефектных клеток, останавливая формирование метастазов.

Вывод ученых таков: употребление омега-3 жирных кислот увеличивает в организме количество эндоканнабиноидов, которые снижают риск появления раковых опухолей. К тому же, производные EDP-EA могут стать основой для новых комбинированных химиотерапевтических препаратов.

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Новости шоу бизнеса, Болезнь, Здоровье, Исследования, Опыты, Профилактика рака, учеые.
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