Советы, которые помогут справится с депрессией

Ее можно успешно предотвратить, выполняя определенные действия и контролируя свой образ жизни.

Чаще делай то, что приносит тебе счастье

Как давно ты занималась тем, что тебе действительно нравится? Любимое дело — самый популярный вид когнитивной терапии, который снижает риск развития депрессии и помогает с ней бороться. Чем больше положительных моментов ты переживаешь, тем более счастливым человеком себя ощущаешь.

Поддерживай связь с близкими

Бывает сложно находить время на звонки друзьям или членам семьи, и ты начинаешь терять связь с близкими. Но осознание пользы от общения с родными людьми заставит нас пересмотреть свое поведение. Связь с теми, кого вы по-настоящему любите, является мощным средством против депрессии.

Не зацикливайся на проблемах

Негативные мысли могут застревать в голове, вынуждая нас концентрироваться на проблемах. В результате страдают наши настроение и душевное благополучие. Но важно видеть перед собой не только негатив, а всю реальность в целом.

Концентрируйся на внутренних целях

Хорошо, если ты ставишь перед собой цели. Особенно если их достижение требует определенных усилий. Причем, как показывают исследования, мы становимся более счастливыми, если концентрируемся на внутренних целях. То есть тех, которые удовлетворяют наши собственные психологические нужды, а не продиктованы требованиями окружающих.

Старайся быть реалистом

Наше настроение зависит от восприятия реальности. Это означает видеть ситуацию со стороны и оценивать ее как хладнокровный наблюдатель. Когда ты чувствуешь себя расстроенным по какому-либо поводу, думайте об этом как реалист. Возможно, ты увидишь, что все не так плохо, как могло показаться сначала.

Питайся правильно

В грустном или депрессивном настроении люди обычно налегают на вредную высококалорийную пищу. Очень важно исключить ее из рациона, потому как продукты с высоким содержанием жиров и сахара могут повышать склонность к депрессии более чем на 50%.

Больше двигайся

Обычно после упражнений мы чувствуем себя лучше. Это происходит потому, что физическая активность положительно влияет на биохимию мозга. Упражнения повышают стойкость к тревожным, депрессивным и другим состояниям, которые развиваются под действием стресса. Физические нагрузки также помогают расслабляться и лучше спать по ночам, что защищает от бессонницы — одной из причин депрессии.

Чаще расслабляйся

Эмоциональная разгрузка — это эффективное средство защиты от стресса. В расслабленном состоянии легче фокусироваться и приводить мысли в порядок, что может быть сложно для людей в депрессии или тревоге.

Соблюдай режим сна

Все мы чувствуем себя лучше после хорошего сна. Он помогает мозгу восстанавливаться и готовиться к предстоящему дню. От качества сна зависят наши настроение и результаты умственной работы.

Помогай себе, заботясь о других

Улучшить свое самочувствие можно не только заботой о себе, но и проявляя внимание к близким людям. Тот, кто помогает другим реже страдает от депрессии.