Травяные чаи и теплое молоко помогут вам ослабить кашель без таблеток.

Травяные чаи и теплое молоко помогут вам ослабить кашель без таблеток. Если вам уже выдали больничный лист и вы вышли на работу, но кашель продолжает вас "доставать", то это говорит об осложнении, которое в будущем может привести к тому, что болезнь заново нагрянет. Чтоб этого избежать необходимо позаботиться о своем здоровье и вылечить наконец-таки этот кашель. В данном случае эксперты предлагают перестать уже принимать лекарственные препараты и воспользоваться подручными "домашними" средствами, которые ничуть не хуже справляются с поставленной перед ними задачей, только нагрузка на печень существенно меньшая. Эти рецепты для лечения кашля в домашних условиях обязательно вам пригодятся. Их, кстати, можно использовать и вначале заболевания, когда кашель только начал проявляться, но только под контролем врача.