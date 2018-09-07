Мы выяснили, какие способы на самом деле помогут сделать утро после бурного праздника добрым.

Как часто вы жалели о совершенных вами поступках? Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз испытывал это чувство наутро после алкогольной вечеринки, когда похмелье заставляло забыть о весело проведенном времени. После первого печального опыта кто-то навсегда зарекается пить, другие устанавливают себе некую норму, а третьи ищут способы борьбы с похмельем. А их человечество изобрело великое множество. Мы решили проверить распространенные методы борьбы с похмельем с научной точки зрения, чтобы развенчать мифы и выяснить, какие способы на самом деле помогут сделать утро после бурного праздника добрым.