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Ученые выяснили, что пробиотики могут вызвать "серьезные нарушения" в кишечнике

Боль в животе
16:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Пробиотики часто хвалят, как средство чуть ли не от всех возможных проблем в системе пищеварения.

Пробиотики часто рекомендуют принимать во время курса лечения антибиотиками. Однако, польза для кишечника от пробиотиков оказалась не такой, как считалось ранее.

Микробиома кишечника состоит из всех микроорганизмов, которые живут в человеческих кишках и играют значительную роль в сохранении человеческого здоровья. Новое исследование показало, что пробиотики, которые часто потребляются вместе с йогуртами или кефирами, могут мешать микробиоме людей восстанавливаться после курса антибиотиков. Как оказалось, разные люди очень по-разному реагируют на них.

В одной из двух групп добровольцев ученые провели эндоскопии и колоноскопии для того, чтобы исследовать микробиомы людей, которые принимали антибиотики до и после того, как начали употреблять пробиотики. В другой группе участники принимали образцы собственных кишечных бактерий, собранных до курса антибиотиков.

Исследователи обнаружили, что микробиомы тех, кто принимал пробиотики, страдали от "серьезных нарушений". "Как только пробиотики колонизировали кишечник, они полностью тормозили процесс возврата аборигенных микробов к норме после курса лечения антибиотиками", - сказал иммунолог Института Вайзмана Эран Елинав.

Генная экспрессия – процесс, при котором наследственная информация генов используется для синтеза протеина или РНК – также была нарушена в кишечнике тех, кто принимал пробиотики. При этом, вредоносный эффект длился полгода. Все эти проблемы не наблюдались у второй группы участников исследования. Их микробиомы вернулись в норму за считанные дни.

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Новости шоу бизнеса, Антибиотики, Генная экспрессия, Кишечник, Пищеварение, Пробиотик, Ученые.
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