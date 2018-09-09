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Какое количество алкоголя безопасно во время беременности

Беременность
02:28 Сегодня Телеграф
eurolab.ua
Фото: telegraf.com.ua

Новости шоу бизнеса: Употребление алкоголя во время беременности увеличивает у плода риск нарушений развития алкогольного спектра.

Беременным женщинам не стоит вообще употреблять алкоголь в любом количестве, предупреждают эксперты.

Они подчеркивают, алкоголь опасен в любом количестве на любом этапе беременности.

Употребление алкоголя во время беременности увеличивает у плода риск нарушений развития алкогольного спектра, согласно новому клиническому исследованию Американской Академии Педиатрии (ААП).

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Эти нарушения включают в себя структурные или функциональные воздействия на мозг ребенка, сердце, кости и позвоночник, почки, зрение и слух.

Опросы показали, около половины женщин детородного возраста в США употребляли алкоголь в течение последнего месяца. Около 8% женщин заявили, что продолжали употреблять алкоголь во время беременности.

Последнее исследование обнаружило повышенный риск задержки развития младенца, даже когда употребление алкоголя беременной женщиной ограничивалось всего одним напитком в день - рюмка крепкого алкогольного напитка, бокал вина или пива.

Женщины, употреблявшие алкоголь на первом триместре, имели в 12 раз более высокий риск родить ребенка с врожденными дефектами, по сравнению с женщинами, которые вовсе не употребляли алкоголь.

Идеальный возраст для беременности

Употребление алкоголя во 2-3 триместрах увеличило риск врожденных дефектов плода в 61 раз, а женщины, употреблявшие алкоголь на протяжение всего срока беременности, увеличили этот риск до 65 раз.

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Новости шоу бизнеса, Алкоголь, Алкоголь во время беременности, Беременность, Здоровье, Новости здоровья.
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