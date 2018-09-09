Какое количество алкоголя безопасно во время беременности

Беременным женщинам не стоит вообще употреблять алкоголь в любом количестве, предупреждают эксперты.

Они подчеркивают, алкоголь опасен в любом количестве на любом этапе беременности.

Употребление алкоголя во время беременности увеличивает у плода риск нарушений развития алкогольного спектра, согласно новому клиническому исследованию Американской Академии Педиатрии (ААП).

Эти нарушения включают в себя структурные или функциональные воздействия на мозг ребенка, сердце, кости и позвоночник, почки, зрение и слух.

Опросы показали, около половины женщин детородного возраста в США употребляли алкоголь в течение последнего месяца. Около 8% женщин заявили, что продолжали употреблять алкоголь во время беременности.

Последнее исследование обнаружило повышенный риск задержки развития младенца, даже когда употребление алкоголя беременной женщиной ограничивалось всего одним напитком в день - рюмка крепкого алкогольного напитка, бокал вина или пива.

Женщины, употреблявшие алкоголь на первом триместре, имели в 12 раз более высокий риск родить ребенка с врожденными дефектами, по сравнению с женщинами, которые вовсе не употребляли алкоголь.

Употребление алкоголя во 2-3 триместрах увеличило риск врожденных дефектов плода в 61 раз, а женщины, употреблявшие алкоголь на протяжение всего срока беременности, увеличили этот риск до 65 раз.