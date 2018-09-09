День Независимости Украины

Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Воскресенье, 09.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Киев назвал условие возобновления подачи воды в оккупированный Крым
Киев назвал условие возобновления подачи воды в оккупированный Крым
Новости: Смертельное ДТП в Одессе: появилось видео страшной аварии
Смертельное ДТП в Одессе: появилось видео страшной аварии
Новости: Украина - Словакия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Украина - Словакия: онлайн-трансляция матча Лиги наций
Новости: Лучшие роли актрисы Мишель Уильямс
Лучшие роли актрисы Мишель Уильямс
X

Врачи рассказали, что любая доза алкоголя вредна для организма

Смотрите фото (3)
Алкоголь
15:13 Сегодня Телеграф
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Медики уверены, что полезные свойства алкоголя никак не перевешивают его побочные эффекты.

Согласно новому масштабному исследованию, в котором приняли участие 28 миллионов человек из 195 стран, безвредной дозы алкоголя не существует. Исследдование ученых утверждает, что полезные свойства алкоголя не перевешивают его побочные эффекты.

Каждый третий (32,5%) употребляет алкоголь — это 2,4 миллиарда человек. В это число входят 25% женщин (0,9 миллиарда) и 39% мужчин (полтора миллиарда). Самыми пьющими оказались жители Дании (95,3% женщин и 97,1% мужчин), а наименее — мужчины в Пакистане (0,8%) и женщины из Бангладеш (0,3%). Румынские мужчины и украинские женщины выпивают больше всего — 8,2 и 4,2 спиртного напитка в день соответственно.

Употребление спиртных напитков в 2016 году стало седьмым по опасности фактором, приводящим к преждевременной смерти и провоцирующим развитие различных болезней среди всех возрастов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Алкоголь, Вред, Доза алкоголя, Здоровье, Свойства.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Специалисты назвали список овощей, которые мешают похудеть Медики назвали полезные свойства тыквы для женского здоровья Ученые выяснили, что будет с организмом, если каждый день есть шампиньоны

Последние новости

Дениз Ричардс и Аарон Файперс поженились Маккейну предлагают присвоить звание Героя Украины Погода в Киеве продолжает ставить новые температурные рекорды
Сегодня читают
01 Самая невероятная находка в автомобиле (Видео)
02 Евровидение 2019: звезды призывают бойкотировать конкурс
03 У боксера Джошуа перед боем с Поветкиным угнали именной автомобиль
04 Англия 1:2 Испания: события матча (Видео)
05 Лихорадка Западного Нила в Румынии: 17 погибших
Новости сегодня
15:56 Медики рассказали, какое лекарство поможет избавиться от кашля
15:47 Один из лидеров Лестера продлил контракт с клубом
15:43 Президент Молдовы госпитализирован после ДТП
15:37 Ариана Гранде показала снимок экс-бойфренда Мак Миллера
15:29 Модель Алла Шереметьева похвасталась поездкой в поместье Кристиана Диора
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Ситуация на Донбассе: противник стрелял под Водяным и Гнутово
Ситуация на Донбассе: противник стрелял под Водяным и Гнутово
Новости: В Южном Судане пассажирский самолет упал в озеро, десятки погибших
В Африке переполненный самолет упал в озеро
Новости: Погода в Украине: начало недели будет дождливым
Погода в Украине: начало недели будет дождливым
Новости: Памела Андерсон прекратила отношения с молодым бойфрендом
Памела Андерсон прекратила отношения с молодым бойфрендом
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь