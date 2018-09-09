Врачи рассказали, что любая доза алкоголя вредна для организма

Согласно новому масштабному исследованию, в котором приняли участие 28 миллионов человек из 195 стран, безвредной дозы алкоголя не существует. Исследдование ученых утверждает, что полезные свойства алкоголя не перевешивают его побочные эффекты.

Каждый третий (32,5%) употребляет алкоголь — это 2,4 миллиарда человек. В это число входят 25% женщин (0,9 миллиарда) и 39% мужчин (полтора миллиарда). Самыми пьющими оказались жители Дании (95,3% женщин и 97,1% мужчин), а наименее — мужчины в Пакистане (0,8%) и женщины из Бангладеш (0,3%). Румынские мужчины и украинские женщины выпивают больше всего — 8,2 и 4,2 спиртного напитка в день соответственно.

Употребление спиртных напитков в 2016 году стало седьмым по опасности фактором, приводящим к преждевременной смерти и провоцирующим развитие различных болезней среди всех возрастов.