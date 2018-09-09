Врачи уверены, что лучшего лекарства от кашля не найти.
Страдающим от кашля пациентам предлагают покупать мед, а не беспокоить врачей общей практики. Самим докторам эксперты настоятельно советуют не выписывать подобным больным антибиотики. Если вы столкнулись с кашлем, который не проходит несколько дней, то вместо того, чтобы отправляться в поликлинику, сходите в магазин и купите себе мед с лимоном.
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