Врачи уверены, что лучшего лекарства от кашля не найти.

Страдающим от кашля пациентам предлагают покупать мед, а не беспокоить врачей общей практики. Самим докторам эксперты настоятельно советуют не выписывать подобным больным антибиотики. Если вы столкнулись с кашлем, который не проходит несколько дней, то вместо того, чтобы отправляться в поликлинику, сходите в магазин и купите себе мед с лимоном.