Осень - пора чеснока, бобовых и орехов.

Хотя на улице еще почти лето, все же график жизни для большинства из нас уже стал "стандартным": работа, меньше движения, меньше солнца, меньше сна, больше планов и стрессов. Именно летом мы часто берем "курс на здоровье" и поэтому важно не сойти с него, когда начнется сезон "теплого одеяла с домашними плюшками". Любые стрессы, даже первое сентября, возврат к интенсивному труду и т.д., всегда влияют на активность иммунной системы. Если стресс кратковременный, это закаляет ее, если же длительный, наоборот, угнетает и ослабляет. Поэтому коррекция режима питания и наполнение рациона нутриентами имеют действительно важное значение.