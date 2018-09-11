Ученые рассказали, что мужчин привлекает в женщинах больше всего

Результаты описаны в книге Аллана и Барбары Пиз "Почему мужчины врут, а женщины плачут". Авторы выделили те места на женском теле, которые больше всего привлекают мужчин.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на lux.fm.

Как оказалось, представители сильного пола сразу оценивают фигуру. Сексуальными они считают спортивных девушек. Второе, что им бросается в глаза, это чувственный рот, и только потом - большая грудь.

Кстати, ученые утверждают, что женские губы - это отражение их гениталий. Поэтому при сексуальном возбуждении они увеличиваются и наливаются кровью. Это явление в науке называется "генитальным эхо". Оно посылает мощный сексуальный сигнал мужчине. Поэтому женщины и используют помаду, чтобы привлечь внимание избранника.

Затем мужчины оценивают длинные ноги. Их интересует та область, где они соединяются (кто бы сомневался). И чем дольше красавцы ищут это место, тем больше возбуждаются.

Далее представители сильного пола обращают внимание на полные бедра, тонкую талию, круглые ягодицы и привлекательные глаза девушек.

Кстати, им больше нравятся красавицы с длинными волосами, маленьким носом, изогнутой спиной и длинной шеей.