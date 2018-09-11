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Вошедшие в реформу частные клиники смогут выдавать больничные и проводить вакцинацию

Павел Ковтонюк
23:12 Вт, 11 Сентябрь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

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Вошедшие в реформу финансирования системы здравоохранения Украины частные клиники смогут выдавать больничные и проводить вакцинацию в соответствии с календарем прививок после принятия соответствующего постановления правительства, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Частные заведения зашли в реформу, но оказалось, что выдавать больничный или обеспечивать вакцинами они не могут. Вакцинация входит в перечень услуг в договоре с НСЗУ, но государство закупает и бесплатно выдает вакцины только коммунальным учреждениям, а частным - нет. Мы это выяснили уже в ходе реформы и сейчас внесли изменение в постановления правительства, чтобы частные медучреждения могли получать и вакцины, и выдавать больничные листы", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

П.Ковтонюк уточнил, что проект соответствующего постановления находится на согласовании в ведомствах. Он будет принят в ближайшее время.

"Частные клиники и сейчас могут выписывать больничный, запрета им нет, но им не достается бланков больничных листов. В частных клиниках, где собственники в хороших отношениях с местными властями, больничные можно получить, но это происходит в ручном режиме. Бланки больничных листов являются источником ручного управления. Мы хотим изменить порядок распределения этих бланков, чтобы исключить ручное управление", - сказал он.

П.Ковтонюк подчеркнул, что с 2019 года Минздрав рассчитывает запустить электронные больничные, "поэтому бланки уже не будут нужны".

Как сообщалось, Верховная Рада 19 октября 2017 года поддержала во втором чтении и в целом законопроект №6327 о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который дал старт медицинской реформе, в частности, изменениям в системе финансирования медицинских услуг.

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Новости шоу бизнеса, Вакцинация, Здоровье, Новости здоровья, Павел Ковтонюк, Реформы, Частные клиники.
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