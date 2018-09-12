Ученые рассказали о связи между голоданием и продлением жизни

Ученые из Университета штата Джорджия заявили о том, что химические соединения, которые вырабатываются при голодании и дефиците калорий, оказывают омолаживающий эффект и продлевают работу сердечно-сосудистой системы.

В ходе исследования ученые попытались проследить, как дефицит калорий (употребление меньшего количества пищи или голодание) влияет на продление жизни. В результате исследователям удалось установить, что на процесс старения влияет β-гидроксибутират (бета-гидроксимасляная кислота). Она образуется в печени во время окисления жирных кислот в период голодания, низкокалорийных диет и интенсивных физических упражнений.

Оказалось, что β-гидроксибутират способствуют омоложению эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов. Молекула связывается со специфическим белком, который усиливает активность транскрипционного фактора Oct-4, регулирующего деление соматических стволовых клеток и поддерживающего обновление сосудистых тканей.