День Независимости Украины

Новости о здоровье

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 12.09.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украина ожидает получить новый транш финпомощи ЕС уже в этом году
Украина ожидает получить новый транш финпомощи ЕС уже в этом году
Новости: Суд Киева назначил присяжных по делу об убийстве Вороненкова
Суд Киева назначил присяжных по делу об убийстве Вороненкова
Новости: Легендарный Джордж Веа сыграл за сборную, будучи президентом Либерии
Легендарный Джордж Веа сыграл за сборную, будучи президентом Либерии
Новости: В Китае опубликовали снимки iPhone XS до презентации
В Китае опубликовали снимки iPhone XS до презентации
X

Ученые рассказали о связи между голоданием и продлением жизни

Продление жизни
16:36 Сегодня Телеграф
zn.ua
pixabay.com

Новости шоу бизнеса: Голодание продлевает работу сердечно-сосудистой системы.

Ученые из Университета штата Джорджия заявили о том, что химические соединения, которые вырабатываются при голодании и дефиците калорий, оказывают омолаживающий эффект и продлевают работу сердечно-сосудистой системы.

В ходе исследования ученые попытались проследить, как дефицит калорий (употребление меньшего количества пищи или голодание) влияет на продление жизни. В результате исследователям удалось установить, что на процесс старения влияет β-гидроксибутират (бета-гидроксимасляная кислота). Она образуется в печени во время окисления жирных кислот в период голодания, низкокалорийных диет и интенсивных физических упражнений.

Оказалось, что β-гидроксибутират способствуют омоложению эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов. Молекула связывается со специфическим белком, который усиливает активность транскрипционного фактора Oct-4, регулирующего деление соматических стволовых клеток и поддерживающего обновление сосудистых тканей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости шоу бизнеса, Голодание, Исследование, Продление жизни, Сердечно-сосудистая система, Ученые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости здоровья

Полезные свойства овсяной каши, о которых вы не знали Врачи объяснили, почему нельзя чистить уши ватным палочками Диетологи назвали лучшие продукты для набора мышечной массы

Последние новости

Взрослые женщины доказали, что возраст не имеет никакого значения (Фото) Климкин анонсировал проведение гендерного аудита в МИД Прогноз погоды на 13 сентября: в Украине будет солнечная и теплая погода
Сегодня читают
01 Девочка, отравившаяся в лагере под Киевом, умерла
02 Начни день с позитива: утренние анекдоты 12 сентября
03 Граждан Украины предостерегают от посещения США
04 Оля Полякова поздравила мужа с годовщиной свадьбы
05 Сериал "Школа. Недетские игры" 2 сезон: смотреть 14 серию онлайн (Видео)
Новости сегодня
17:27 МВФ удовлетворен результатами пенсионной реформы
17:25 Украина и Норвегия договорились сотрудничать по ядерной безопасности
17:24 В Каменце-Подольском торговали "Калашниковыми"
17:23 Сын легенды футбола Хаджи забил красивейший мяч с углового (Видео)
17:20 Странные, но забавные картинки, которые взорвали интернет
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Право на "личную жизнь": Денисова оспаривает е-декларирование
Право на "личную жизнь": Денисова оспаривает е-декларирование
Новости: Украина бесплатно получит патрульные катера из США
Украина бесплатно получит патрульные катера из США
Новости: Евростат проанализировал цены в ЕС
Евростат проанализировал цены в ЕС
Новости: Apple iPhone X 2018 лишится сканера
Apple iPhone X 2018 лишится сканера
Добавить комментарий
0
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь