Врачи рассказали, что жирная морская рыба способна защитить кости.

Остеопороз сегодня является одним из самых распространенных заболеваний в мире, занимая четвертое место. В Украине от него страдает более 3 млн человек, из которых 2,5 млн – женщины. Специалисты норвежского центра NIFES (Тромсё, Норвегия) провели исследование на предмет того, как можно снизить риск заболевания остеопорозом у женщин в зрелом возрасте. Обнаружено, что риск заболевания связан с количеством потребляемой жирной морской рыбы.